Filipe Albuquerque com a ‘pole position’: “Agora é vencer…”

Filipe Albuquerque vai arrancar para a primeira corrida do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) da melhor posição da grelha: a ‘pole position’ entre os LMP2. O piloto português e os seus companheiros de equipa na United Autosports, Phil Hanson e a Fabio Scherer foram sempre os mais rápidos nas sessões de treinos livres e confirmaram o excelente andamento do Oreca #22 ao assegurarem o melhor tempo no treino cronometrado com mais de meio segundo de vantagem para o segundo classificado.

Excelente resultado para o arranque das 6h de Spa-Francorchamps: “Este resultado faz-nos muito bem ao ego, no entanto, em termos de corrida, pode significar pouco, já que temos seis horas pela frente. Mas para nós é muito bom perceber que temos um andamento, para já, superior aos nossos adversários e que isso é uma vantagem incrível. Esperamos que a corrida corra tão bem como tem corrido o desenrolar do fim-de-semana”, começou por referir o piloto de Coimbra.

O objetivo para a prova: “É vencer! Somos os Campeões em título e queremos revalidar essa posição e para isso são precisamos de vitórias. É com isso em mente que vamos entrar em pista”, concluiu Filipe Albuquerque. Amanhã, a corrida começa pelas 12.30h e pode ser acompanhada em fiawec.com