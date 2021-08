Filipe Albuquerque: “Alfa Romeo é uma homenagem ao meu pai” | AutoSport

Filipe Albuquerque é um apreciador de carros e a prova está na restauração de um Alfa Romeo 2000 GTV. A ideia inicial era ser só uma pintura, mas acabou por se tornar numa restauração completa, com um resultado final espetacular:

“Gosto de carros antigos, clássicos e gostava de ter mais, mas é um hobbie onde se gasta algum dinheiro. Este carro é especial porque foi o meu pai que me deu, já há uns valentes anos e agora quis arranjá-lo todo para ficar em condições. Mas a minha maneira de ser levou-me a mudar o plano inicial e o que era apenas para ser uma pintura nova, acabou por ser uma restauração completa do carro. Pensar que o carro tinha ferrugem e me perguntaram se queria colocar massa para tapar… não, teve de ser chapa nova, longarinas novas, borrachas novas e assim acabei por ficar com uma peça de arte na garagem, pois o carro está todo ao pormenor e gosto de o ver assim. Mantive as peças originais que tinha para manter e coloquei novas onde era necessário. E no fundo é uma pequena homenagem ao meu pai. Gostava de ter mais carros mas tem de ser o modelo certo e a oportunidade certa e tem a ver também com as prioridades porque tenho duas filhas e elas sim são a minha prioridade.”

Quanto a novos investimentos, Albuquerque irá apostar sempre em Clássicos e usou a sua habitual boa disposição para explicar o porquê:

“Um novo investimento, a ser feito, será sempre em clássicos. Claro que gosto de andar em carros bons, mas é difícil para mim gastar dinheiro num Ferrari ou num Porsche porque para mim vão continuar a ser “charutos”. Eu estou constantemente a passar por carros desses ao fim de semana, por dentro, por fora e por isso nunca vou sentir aquela necessidade de ter um carro daqueles. Os carros são peças lindíssimas, mas daí a comprar um, vai uma grande distância, pois é um investimento avultado e a investir prefiro fazê-lo nos clássicos.”