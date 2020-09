Félix da Costa e Albuquerque juntos para lutar pela vitória à geral?

O anúncio da entrada da Peugeot no endurance animou muitos fãs do endurance e em especial os portugueses. A razão é simples: António Félix da Costa é piloto do grupo PSA na DS Techeetah e Filipe Albuquerque é piloto de reserva da mesma equipa. Significa que a marca tem dentro da sua estrutura pilotos com capacidade para lutar por vitórias no endurance.

Se alguns poderiam pensar que o possível projeto McLaren nos LMDh poderia ser o destino de Albuquerque, tendo em conta as ligações com Zak Brown, agora a perspetiva de uma dupla lusa ao volante de um carro francês (a quem se pode juntar Jean-Éric Vergne) a lutar pela vitória à geral, passou de ser um mero sonho para ser considerada uma possibilidade válida. É ainda muito cedo para tirar conclusões mas… ainda é permitido sonhar e este sonho tem agora potencial para se tornar realidade.