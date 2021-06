Eurosport vai continuar a transmitir o WEC (e Le Mans, claro) por mais 5 anos | AutoSport

As 24 Horas de Le Mans e o Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC) vão continuar no Eurosport.

O novo acordo de longa duração inclui a cobertura em exclusividade das 24 Horas de Le Mans em mais de 50 mercados na Europa e América do Norte, para os próximos cinco anos. Este novo contrato de longa duração abrange a cobertura de todas as jornadas do FIA WEC, incluindo as rondas de qualificação, que poderão ser vistas pelos fãs em direto e ‘on demand’ através dos canais e plataformas da Discovery.

A Discovery irá igualmente tirar partido dos melhores especialistas do mundo em automobilismo para abrilhantar a sua cobertura das 24 Horas de Le Mans, como é o caso de Tom Kristensen, nove vezes campeão da histórica corrida francesa de resistência. O dinamarquês continuará a exercer o seu papel de comentador especialista do Eurosport na temporada de 2021, analisando tudo para os adeptos. A 89ª edição das 24 Horas de Le Mans realiza-se nos dias 21 e 22 de agosto, como parte da 9ª época do WEC.