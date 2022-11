Equipa Iron Lynx será responsável por operar o Lamborghini LMDh no WEC e IMSA | AutoSport

A Lamborghini Squadra Corse e a Iron Lynx anunciaram a parceria para competirem no Campeonato do Mundo FIA de Resistência e no Sportscar Championship do IMSA com o Lamborghini LMDh em 2024, ficando a designação da equipa como Lamborghini Iron Lynx Revelada durante as finais da Lamborghini Super Trofeo realizadas no Autódromo Internacional do Algarve em Portimão, a parceria terá início a partir de 2023, com a Iron Lynx também a tornar-se na equipa apoiada pela marca italiana na competição GT3 do GT World Challenge Europe Endurance Cup e no IMSA Michelin Endurance Cup.

A parceria foi oficialmente anunciada em Portimão pelo Presidente e CEO da Lamborghini, Stephan Winkelmann e pelo responsável pelo ramo desportivo da Lamborghini, Giorgio Sanna. Lamborghini e Iron Lynx irão colaborar no novo protótipo LMDh que contará com tecnologia híbrida alimentada por um motor V8 biturbo.

Stephan Winkelmann, Presidente e CEO da Lamborghini, comentou: “Desde que anunciamos a nossa intenção de correr na série de corridas LMDh, ficou claro para nós que a Iron Lynx era o parceiro certo para dar um passo tão importante. Estou encantado por receber a equipa na família Lamborghini; ao longo dos anos, a Iron Lynx provou ser uma entidade rápida, forte e bem sucedida, tal como o departamento de desporto automóvel da Lamborghini”.

A colaboração terá início em 2023, com a Iron Lynx a colocar em campo o novo Lamborghini Huracán GT3 EVO2 #63 nas 24 Horas de Daytona, antes de uma temporada completa da campanha do IMSA Michelin Endurance Cup e na Europa, a equipa participará na Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup. Além disso, a equipa irá operar o Huracán GT3 EVO2 #83 da equipa feminina Iron Dames, enquanto um terceiro carro (com o número 19) também será operado em 2023.

“Estou extremamente orgulhoso da parceria com a Iron Lynx”, diz Giorgio Sanna, responsável pelo departamento de motorsport da Lamborghini . “É uma equipa tão jovem como a Lamborghini Squadra Corse, que como nós, cresceu exponencialmente ao longo dos anos e tornou-se um protagonista nas corridas GT em todo o mundo depois de ter feito a sua estreia connosco no Super Trofeo em 2018. Agora, encontramo-nos novamente juntos e esforçar-nos-emos por ser mais fortes e mais maduros e por estabelecer grandes objectivos. Dos programas GT ao LMDh, combinámos a excelência de três organizações italianas, ao mesmo tempo que nos orgulhamos de uma parceria técnica com a PREMA Engineering através da Iron Lynx, com quem é nosso dever alcançar grandes resultados”.

A Iron Lynx estará também presente no campeonato europeu Lamborghini Super Trofeo 2023, na sequência do regresso da equipa à competição monomarca reservada aos automóveis Huracán Super Trofeo EVO2 em Portimão. A equipa correu um carro na etapa final do campeonato europeu para Doriane Pin e Michelle Gatting.