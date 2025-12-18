Entrevista a Filipe Albuquerque: Fazer equipa com Félix da Costa esteve perto de acontecer

Para terminar a longa conversa sobre a sua época no IMSA e no ELMS, Filipe Albuquerque reagiu também ao regresso de António Félix da Costa ao Mundial de Endurance (WEC), analisou a capacidade do português para conciliar dois campeonatos exigentes e revelou, pela primeira vez, que chegou a existir uma hipótese — ainda que embrionária — de partilharem o mesmo carro na Cadillac.

AutoSport — Última pergunta. Não tem a ver contigo, mas com o Félix da Costa, que regressa ao endurance. O que achas deste regresso? Era algo que já fazia sentido?

Filipe Albuquerque — “Acho ótimo. Ele tinha mesmo vontade de regressar. Tal como concilio o IMSA com outros programas, ele também quer conciliar o WEC com a Fórmula E. E compreendo-o perfeitamente. O António já ganhou em Le Mans, gosta muito do endurance — faz parte dele. Mas lá está: a prioridade dele sempre foi a Fórmula E, e isso é completamente compreensível. Agora terá dois amores.”

“Ele vai ter um calendário muito mais cheio: a Fórmula E, que já é super exigente, e depois o WEC, que também não é leve. E a Alpine vai exigir muito em termos de simulador, preparação, horas de trabalho. Mas acho que ele vai estar feliz. Vai estar ocupado — e nós sabemos que isto é tudo temporário. Um dia vem a reforma, quer queiramos, quer não. Por isso, há que aproveitar enquanto estamos no ativo.”

AutoSport — Alguma vez existiu a possibilidade de vocês correrem juntos na mesma equipa? Ou isso nunca esteve em cima da mesa?

Filipe Albuquerque — “Olha… até posso dizer agora, porque já passou e ele já assinou. Mas sim, houve uma altura em que o António chegou a estar nos livros para correr na Cadillac. E chegámos a receber um e-mail a dizer que, se o António entrasse, eu ficaria no carro com ele. Portanto, houve ali uma fase muito inicial em que podia ter acontecido.”

“Depois, como sempre nestas coisas, houve gestão de pilotos, prioridades, encaixes que não eram simples… e acabou por cair. Mas esteve perto. E claro que gostávamos de ter corrido juntos. Só que é difícil: os lugares onde eu e o António estamos não são lugares acessíveis. E coincidirmos na mesma equipa seria quase um alinhamento cósmico.”

AutoSport — Para nós, portugueses, ver-vos juntos seria extraordinário…

Filipe Albuquerque — “Sim, sem dúvida. Mas, por outro lado, também é bom termos dois portugueses em equipas diferentes — dá-nos mais hipóteses, não é? Não ficamos todos no mesmo saco.”