Endurance: Nova geração LMP2 confirmada para 2028

O Automóvel Club de l’Ouest (ACO) confirmou o lançamento de uma nova geração de LMP2, prevista para entrar em vigor em 2028 em todos os campeonatos ACO/LMEM, incluindo as 24 Horas de Le Mans.

A nova geração surge após a introdução da atual em 2017, que atingiu agora a maturidade, e tem como objetivos reforçar o apelo da categoria, modernizar o design e dar um passo significativo em matéria de segurança através de uma célula de sobrevivência melhorada.

Em termos técnicos, o futuro LMP2 manterá um nível de desempenho equivalente à geração atual, com um peso-alvo de 950 kg e um motor V6 turbo de 420 kW (563 cv) fornecido pela Gibson Technology. Os construtores de chassis envolvidos serão a Ligier Automotive e a Oreca, e a Goodyear continuará como fornecedor exclusivo de pneus. As características aerodinâmicas manterão-se próximas dos carros atuais, com ajustes pontuais para as exigências específicas de Le Mans.

O ACO sublinha ainda o compromisso com o controlo de custos, com aumentos limitados e cuidadosamente geridos. A categoria manterá um papel central no ecossistema do endurance, com lugares garantidos na grelha das 24h de Le Mans, no ELMS e no ALMS.

Pierre Fillon, Presidente do ACO:

“Hoje, temos o orgulho de confirmar o próximo capítulo do LMP2. Com esta geração de 2028, estamos a construir sobre um sucesso comprovado enquanto nos preparamos para o futuro — melhorando a segurança, preservando o desempenho e o prazer de conduzir, e garantindo o controlo de custos para os nossos competidores. O LMP2 permanecerá no coração do automobilismo de resistência durante muitos anos.”