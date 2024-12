Dudu Barrichello, filho de Rubens Barrichello, vai correr no WEC

Eduardo Barrichello, filho do antigo piloto de F1 Rubens Barrichello, vai fazer a sua estreia no WEC no próximo ano com a Racing Spirit of Léman, a equipa cliente da Aston Martin, na classe LMGT3. Eduardo, de 23 anos, vai conduzir o Vantage AMR LMGT3 EVO n.º 10 ao lado de Derek Deboer e Valentin Hasse Clot, com a equipa a visar a luta pelo título.

Eduardo já correu na Stock Car Pro Series brasileira, terminando em terceiro lugar na classificação de 2023 e alcançando três vitórias em duas temporadas.