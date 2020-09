Dois campeões do mundo no espaço de um mês

2020 pode estar a ser um ano terrível para muitos, mas ao nível do desporto motorizado nacional este ano será recordado por muito anos. Félix da Costa foi campeão do mundo de Fórmula E ( a competição torna-se em mundial FIA na próxima época por isso é justo atribuir o título mundial ao piloto de Cascais) e Filipe Albuquerque é virtual campeão do mundo de Endurance em LMP2, apenas a categoria mais renhida e competitiva desta época do WEC.

Orgulho é o primeiro adjetivo que surge na mente, mas também alegria por ver dois pilotos tão talentosos receberem o crédito que lhes é devido, alegria por ver um país tão pequeno e que olha de lado para o desporto a motor, a produzir talentos deste calibre e por fim, satisfação por podermos ver ao vivo estas vitórias, que serão recordadas por muitos e muitos anos. A velocidade nacional está de parabéns. Portugal está de parabéns por ter dois embaixadores que fazem o que tão poucos conseguem… aliar talento, dedicação e trabalho, à humildade, sempre com um sorriso pronto para todos. Isto sim são exemplos que merecem ser dados aos miúdos. Isto sim é Portugal!