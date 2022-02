Decisão da Lamborghini sobre LMDh será para breve | AutoSport

Desde o último semestre de 2021 que a Lamborghini promete tomar uma decisão sobre o programa LMDh para o campeonato do mundo de resistência da FIA e o Sportscar Championship da IMSA (nos EUA) e Giorgio Sanna, responsável da marca, revelou que os membros da direção tomarão essa decisão “dentro de semanas”. A questão central passa por decidir se a Lamborghini utiliza o mesmo chassis Multimatic e o motor V8 biturbo que as marcas do mesmo grupo, Porsche e Audi, vão utilizar nas competições de endurance.

“Se tomarmos a decisão de começar a correr nesta categoria, queremos estar prontos para 2024 e por isso o relógio está a correr rápido”, disse Sanna ao Motorsport.com. “Isto significa que a decisão está próxima de ser tomada: deve ser tomada dentro de semanas”.

O responsável diz que “não é apenas uma questão de investimento, mas também de estratégia que tem de estar ligada à linha de produtos. Quando é necessário tomar este tipo de decisão para entrar numa categoria de nível superior, é necessário alinhar toda a empresa”. Sanna sublinhou que o programa não arrancará atrasado, mas “este tipo de avaliação leva tempo”.

A Lamborghini pode tornar-se o sétimo construtor a comprometer-se com a regulamentação LMDh/LMH depois de Porsche, Audi, Acura, BMW, Cadillac e Alpine.