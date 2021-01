Daniel Ricciardo prefere 24h de Le Mans à Indy500

O atual piloto da McLaren na Fórmula 1 Daniel Ricciardo indicou que preferia tentar correr as 24h de Le Mans (WEC) do que as 500 Milhas de Indianpolis (IndyCar).

O piloto australiano passou duas temporada na Renault, em 2019 e 2020, conquistando dois pódios em 2020 pela equipa francesa. Antes sequer da temporada de 2020 começar, Ricciardo assinou pela McLaren, para correr este ano.

A McLaren tem uma equipa na IndyCar e perguntado sobre a possibilidade de alguma vez correr na mítica corrida das 500 milhas de Indianapolis, Ricciardo afirmou ao speedweek: “Honestamente, as ovais metem-me um pouco de medo. Mas, sim, Indy seria fixe, mas só com um teste primeiro. Mas, o que o Fernando Alonso conseguiu foi excelente”.

Mas, em termos de corridas míticas, o piloto australiano parece mais inclinado a participar nas 24h de Le Mans, afirmando: “Já tive colegas a fazer essa corrida e a ideia de partilhar todos os segredos com o colega de equipa, em vez de guardar as cartas, é interessante. A ideia de puxar ao limite a minha capacidade física e mental, ao longo de 24h, também me parece fixe”, finalizou Ricciardo.