CPV: Patrick Cunha e Jorge Rodrigues continuam de Audi R8 | AutoSport

Patrick Cunha e Jorge Rodrigues confirmaram a sua presença no Campeonato de Portugal de Velocidade e no ibérico Supercars Endurance aos comandos de um Audi R8 GT4, reforçando ainda mais um plantel que continua a crescer.

A dupla bracarense que defende as cores da Veloso Motorsport foi já uma das grandes animadoras ao longo da temporada passada, tendo vencido na primeira corrida disputada no Circuito Internacional de Vila Real e estado envolvida na luta pelo ceptro da divisão GT4 Bronze até à última corrida do ano.

Para 2023, confirmando o crescimento que as competições promovidas pela Race Ready têm vindo a apresentar, Patrick Cunha e Jorge Rodrigues voltam a marcar presença no Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars Endurance.

Patrick Cunha é um nome bem conhecido do automobilismo português, tendo vencido o Campeonato de Portugal de Velocidade de 2003, ao que somou os vice-títulos em 2012 e 2013 no Campeonato de Portugal de GT. Tem ainda no seu currículo a participação no FIA GT Series de 2013, ficando no nono lugar da Pro-Am Cup.

Jorge Rodrigues, por seu lado, teve uma carreira de relevo nos carros de turismo, conquistando o Trofeo Abarth Europeu 2012 e assegurando ainda o vice-título italiano. Em 2019 participou no Campeonato de Itália de GT aos comandos de um Maserati Grandturismo MC GT4.

Como se verifica, são dois pilotos que contribuem definitivamente para que as grelhas do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars Endurance tenham um nível ainda mais elevado, prometendo ser uma força a ter em conta aos comandos do Audi R8 GT4 inscrito pela Veloso Motorsport na divisão GT4 Bronze.

Para Patrick Cunha a continuidade na competição “faz todo o sentido! É o campeonato mais importante de Portugal e da Península Ibérica, com carros fantásticos. Este ano a competição é ainda mais forte, esperando-se cerca de dez carros capazes de lutar pela vitória.

O ano passado tivemos uma época complicada, com algumas contrariedades que nos impediram de terminar algumas corridas, para além de termos tido algumas dificuldades em encontrar os melhores acertos para o Audi. Este ano estamos muito mais bem preparados e queremos lutar pelas posições cimeiras e pelo título. Sabemos que vamos ter adversários muito fortes, mas vamos dar o nosso melhor”.

Jorge Rodrigues sublinha que “os GT4 são os carros mais ajustados à realidade de Portugal e Espanha, dado que dão gozo de pilotagem e têm uma manutenção acessível, o que permite aos pilotos e equipas marcarem presença no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Supercars Endurance. Corro há já alguns anos neste tipo de automóveis e continuar nas competições de pista mais importantes da Península Ibérica é a opção lógica.

A concorrência será muito forte este ano, ainda com mais pilotos de elevado nível e carros competitivos, portanto, sabemos que teremos uma tarefa difícil pela frente, mas vamos trabalhar para podermos estar na luta pelas vitórias e conquistar o título no final da época”.

As temporadas do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance têm o seu início no Algarve Welcome Spring, a realizar no Autódromo Internacional do Algarve de 5 – 7 de Maio. Todas as provas contarão com transmissão televisiva, pela A Bola TV, assim como nas redes sociais das competições.