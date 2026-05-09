CPR, Rali de Portugal, Paulo Neto: “Fizemos as versões todas do Rali”

Paulo Neto completou mais um Rali de Portugal a contar para o Campeonato de Portugal de Ralis, numa prova que correu de forma tranquila para o veterano piloto, que ainda continua em prova, fazendo o rali completo. Com um pequeno pião a manchar uma prestação globalmente positiva, Neto saiu satisfeito dos dois primeiros dias, com mais um Rally de Portugal no currículo, um evento com o qual tem uma ligação histórica única.

A opção de gerir o carro ao longo da prova revelou-se acertada: o carro aguentou bem do início ao fim num rali sem grandes sobressaltos. Uma prestação discreta, mas consistente, que servia para atingir os objetivos propostos.

Fora da pista, Paulo Neto partilhou uma curiosidade histórica que ilustra bem a sua longevidade no desporto: juntamente com o seu navegador Carlos Magalhães, deverá ser um dos únicos pilotos ainda em atividade que participou no Rally de Portugal quando a prova ainda saía de Cascais, em 1993, numa época em que o evento incluía troços de asfalto, antes de se tornar exclusivamente de terra.

“Correu bem. Fizemos um pião, mas de resto tudo OK. O carro esteve cinco estrelas. Resguardámos um bocadinho o carro para aguentar o rali todo, mas por acaso até foi pacífico.”

“É mais um Rali de Portugal. Por acaso não sei quantos são no total, mas há uma curiosidade engraçada: devemos ser os únicos, eu e o Carlos, que ainda fizemos o Rali de Portugal a partir de Cascais. Não deve haver mais nenhum piloto nesta prova que tenha feito as versões todas do Rali, como nós.”

“Há muitas histórias nesta prova. Antes havia mais histórias, porque não havia telemóveis, não havia nada, era tudo diferente. Agora está tudo muito certinho.”

“A nossa ideia desde o princípio era tentar fazer o rali todo, e vamos tentar. Estou quase com 60 anos e pode não haver assim muitas outras oportunidades — aproveitar enquanto dá.”