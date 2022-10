Corvette Racing anuncia pilotos para IMSA e WEC | AutoSport

A Corvette Racing confirmou Ben Keating como piloto do Corvette C8.R na classe GTE-Am do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), como o tínhamos adiantado anteriormente. Keating, que troca no final desta época do WEC o Aston Martin AMR da TF Sport, que divide com Henrique Chaves e Marco Sorensen e está na luta pelo título na mesma classe, terá como companheiro de equipa o piloto ‘Prata” Nicky Catsburg. O terceiro membro da tripulação será divulgado mais tarde.

Ben Keating, considerado um dos mais bem sucedidos pilotos ‘Bronze’ do paddock do WEC, realizará as suas primeiras voltas no Corvette durante o teste de ‘rookies’ do campeonato no final da temporada no Bahrein.

Para além da Corvette do programa no WEC, um único Corvette C8.R estará a competir na classe GTD no WeatherTech Sportscar Championship do IMSA, tendo como pilotos Tommy Milner, Jordan Taylor e Antonio Garcia.