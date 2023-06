Construtor português Adamastor, quer rumar a Le Mans | AutoSport

Neste que é o primeiro centenário da mais emocionante corrida de resistência do mundo, as 24 Horas de Le Mans, a Adamastor – o fabricante de baixo volume de supercarros português – está não só a celebrar o 100º aniversário da icónica prova como está, igualmente, empenhada em fazer parte do seu futuro.

A Adamastor assume o foco na concretização deste sonho, o de escrever o seu nome na história da competição automóvel, cujo capítulo principal se desenrola ao longo do mítico circuito de La Sarthe desde 1923, palco onde homem e máquina são levados ao extremo durante 24 horas de constantes e intensas lutas.

“É ali, naqueles mágicos 13 quilómetros de asfalto, seja sob a ponte Dunlop, a fundo na reta de Mulsanne ou a fintar a física em algumas das mais famosas curvas e chicanes do mundo que muitas das principais páginas da competição automóvel continuam a ser escritas. Também nós sonhamos fazê-lo.

Queremos, por isso mesmo, celebrar este marco histórico, o da centésima edição das 24 Horas de Le Mans e queremos, para além disso, destacar a força, foco, empenho e espírito de união que nos levarão, no futuro, a celebrar, também, na grelha de partida. Encontramo-nos em pista”, lê-se no comunicado da empresa.