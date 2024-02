Confirmados os inscritos para as 24 Horas de Le Mans: Filipe Albuquerque e Algarve PR levam cores nacionais | AutoSport

Foi hoje revelada a lista de inscritos para as 24 Horas de Le Mans, quarta ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) que se realiza no próximo mês de junho e conta com 62 carros e 14 fabricantes mundiais, mais 25 concorrentes que estarão ao lado dos habituais 37 que competirão na temporada completa. Os concorrentes dividem-se por três classes diferentes, com 23 Hypercars, 16 LMP2 e 23 LMGT3. Entre eles contam-se o piloto Filipe Albuquerque e os dois Oreca operados pela Algarve Pro Racing.

A Algarve Pro Racing vai operar dois Oreca 07 – Gibson da classe LMP2, um em nome próprio (o #25) e outro em parceria com a Crowdstrike Racing (#45), depois do triunfo recente no Asian Le Mans Series.

Também em LMP2, num pelotão apenas composto pelos Oreca, Filipe Albuquerque estará aos comandos o carro #22 da United Autosports, não tendo ainda confirmação dos restantes pilotos que vão compor a tripulação.

A classe Hypercar é composta por nove marcas diferentes – Ferrari, Toyota, Cadillac, Peugeot, Porsche, Lamborghini, Alpine, BMW e Isotta Fraschini – com a Ferrari a querer repetir o triunfo na edição do centenário da prova, que teve lugar em 2023, a décima vez vitória em Le Mans.

Esta época assiste à mudança da LMGTE para a LMGT3, com um pelotão de 23 carros em Le Mans. Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren e Porsche compõem a grelha, que tem na equipa feminina Iron Dames uma das favoritas, depois do seu excelente desempenho na época passada, que incluiu uma vitória nas 8 Horas do Barém. A atenção estará também centrada no que conseguirá fazer Valentino Rossi no BMW M4 GT3 da WRT.

Foto: José Bispo/JBphotopress