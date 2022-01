Chicanes em Daytona e Le Mans mudam de nome como símbolo de unidade | AutoSport

As duas maiores corridas de resistência do mundo – as 24h de Daytona e as 24 Horas de Le Mans – estão agora ainda mais alinhadas depois das chicanes em ambos os traçados terem sido rebatizadas, um sinal de aproximação entre a IMSA e o ACO.

Em Daytona, o que ficou conhecido ao longo dos anos como a chicane “Bus Stop”, será agora conhecida como “The LE MANS Chicane”. Em Le Mans, a primeira chicane na reta Mulsanne será denominada “The DAYTONA Chicane”, para além dos corretores nestas seções em cada pista vão ser pintados num esquema alternado azul e amarelo como símbolo de unidade entre os locais, eventos e organizadores.

“O espírito de parceria entre a IMSA e a equipa Daytona International Speedway em Daytona Beach e a ACO em Le Mans nunca foi tão forte”, disse John Doonan, Presidente da IMSA. “Entre a convergência histórica para a categoria superior das corridas de protótipo, a recente extensão de 10 anos da parceria IMSA-ACO e a introdução de hoje das chicanes LE MANS e DAYTONA, estamos juntos a embarcar numa nova era espantosa de corridas de resistência ao contrário de tudo o que alguma vez vimos”.

Pierre Fillon, Presidente do Automobile Club de l’Ouest (ACO) disse: “Nos dois anos desde o nosso acordo para criar uma classe comum em ambos os lados do Atlântico, fizemos muitos anúncios históricos, tais como a convergência entre LMH e LMDh e a renovação da nossa aliança estratégica para a próxima década. Este ato simbólico ilustra a amizade entre ACO e IMSA que é fundamental para o futuro da resistência”.

Foto: LAT Images/Jake Galstad