Charles Leclerc nas 24 Horas de Le Mans? “Gostaria de experimentar”, diz o piloto | AutoSport

Charles Leclerc acompanhou a Ferrari no seu regresso ao grande palco da resistência mundial na classe maior do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, que celebraram com uma vitória no final da edição centenário das 24 Horas de Le Mans.

Explicando que o ambiente em Le Mans é “fantástico, especialmente com uma vitória da Ferrari no regresso depois de tantos anos e numa edição especial”. O piloto monegasco da equipa italiana na Fórmula 1 acompanhou de perto as incidências da mítica corrida de resistência, salientando a infelicidade do segundo carro de Maranello “que teve um pequeno problema no radiador e perdeu muito tempo”.

Leclerc, que esteve “em Le Mans para apoiar” a equipa, quando questionado pela jornalista do Eurosport sobre se gostaria de experimentar pilotar um Ferrari nesta prova, respondeu: “porque não? É um evento incrível e por uma vez na vida gostaria de experimentar, só não sei quando”.

Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA