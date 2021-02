Charles Leclerc interessado em correr lá com a Ferrari: “Adoro Le Mans”

As 24 horas de Le Mans são um ‘chamamento’ demasiado forte a que nem os pilotos de Fórmula 1 escapam. E ainda bem, pois é realmente um evento fabuloso que junta a ‘família’ dos motores, os do ‘pó’, leia-se ralis e TT, incluídos, em torno da corrida. Depois da confirmação do regresso da Ferrari a Le Mans e ao Mundial de Endurance em 2023, Charles Leclerc revelou que gostava de no futuro poder correr na clássica francesa com a Ferrari em Le Mans: “Eu adoro Le Mans! Sempre fui um grande fã das 24 Horas e se surgir a oportunidade de lá ir, terei todo o gosto em fazê-lo”, disse Leclerc à versão italiana do Motorsport.com: “Neste momento, o meu foco principal é a Fórmula 1, mas se um dia surgir uma oportunidade, porque não?”, disse.