Carlos Tavares vai guiar um Peugeot 908 pré-24 Horas de Le Mans

As 24 Horas de Le Mans deste ano vão ficar também marcadas pelo facto da Peugeot Sport revelar a sua nova ‘identidade’ com o seu emblemático Leão, bem como divulgar as principais linhas do seu regresso às corridas de endurance. Para acompanhar esta transição, a Peugeot quis também prestar homenagem ao seu passado de Le Mans e no sábado, 19 de setembro, um Peugeot 908 entrará na pista às 13:05 horas para fazer uma volta com alguém muito especial ao volante: Carlos Tavares, Presidente do Conselho de Administração do Grupo PSA. Esta volta é também uma forma de agradecer a todos os entusiastas, aos espetadores de televisão, mas também aos voluntários, organizadores e equipas que tornam possível esta corrida de 2020. Às 14h30, Carlos Tavares dará o início como ‘Ouvreur’ Oficial da 88ª edição das 24 Horas de Le Mans.

Quem deu a partida no Séx. XXI

2000 M. Jacky ICKX eleito “Piloto do Século” nas 24 Horas de Le Mans

2001 Dr. Ferdinand PIECH Presidente do Conselho de Administração do Grupo Volkswagen AG

2002 M. Luc BESSON Cineasta Co-roteirista do filme “Michel Vaillant

2003 M. Don PANOZ Builder, fundador e promotor da American Le Mans Series

2004 M. François FILLON Ministro da Educação Nacional, Ciência e Tecnologia, de Ensino Superior e Investigação

2005 Prof. Dr. Martin WINTERKORN Presidente da Audi AG

2006 Jean-Martin Folz Presidente da PSA Peugeot Citroën

2007 Sr. Roland du LUART Presidente do Syndicat Mixte des 24 Heures

2008 Sra. Jean-Loup CHRETIEN Spationaute

Mark BROWN Astronauta

Vladimir TITOV Cosmonauta em ligação com a estação orbital internacional ISS

2009 Sr. Luca di MONTEZEMOLO Presidente do Grupo Fiat e Ferrari SPA

2010 M. Bruno MEIER Director Geral da Rolex SA

conjuntamente com Jean-Claude KILLY Membro do Conselho de Administração da Rolex SA

2011 M. Jean TODT Presidente da Federação Internacional de o Automóvel

2012 Sr. Takeshi UCHIYAMADA Vice-Presidente e Director da Toyota Motor Corporation

2013 M. Jim FRANCE* Fundador da Grand-Am Road Racing e Vice-Presidente da NASCAR

2014 M. Fernando ALONSO Ferrari piloto, duplo campeão mundial de F1

2015 M. William Clay FORD Jr. Presidente Executivo da Ford Motor Company (atrás) neto de Henry Ford)

2016 Sr. Brad PITT Ator

2017 Sr. Chase CAREY Presidente do Grupo de Fórmula 1

2018 M. Rafael NADAL Jogador de ténis

2019 Sua Alteza Sereníssima Princesa Charlene do Mónaco

2020 Carlos Tavares, Presidente do Conselho de Administração do Grupo PSA