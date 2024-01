Calendário WEC 2024 | AutoSport

A temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) arranca no Catar. O circuito de Lusail será palco do grande teste coletivo – o Prólogo – antes da primeira prova do ano, os 1812 km do Catar, no início de março.

Seguem-se três provas da ronda europeia do mundial, que culmina com as míticas 24 Horas de Le Mans em junho. Ainda antes das férias de verão, o WEC viaja até São Paulo, para a prova em Interlagos.

Terminada a pausa, o Circuito das Américas recebe a antepenúltima prova da temporada, viajando o WEC depois para o Japão e para o Barém, em novembro, para terminar com a prova de oito horas de duração.

Foto: Philippe Nanchino