BMW M Motorsport faz upgrade ao M Hybrid V8 LMDh

A BMW M Motorsport testou um novo kit aerodinâmico para o seu BMW M Hybrid V8 LMDh, que deverá ser usado a partir do arranque da temporada de 2026. A atualização, que inclui um novo splitter e uma grade frontal menor, visa melhorar o fluxo de ar, a eficiência do arrefecimento e a consistência do desempenho do carro em diferentes tipos de pistas. Esta modificação é baseada nas lições aprendidas nas competições dos campeonatos IMSA e WEC. Segundo a BMW, o carro otimizado deve permitir que a equipa compita de forma mais consistente na frente do pelotão.

Se for aprovada pela FIA, a construtora alemã planeia usar o carro atualizado logo nas 24 Horas de Daytona, em janeiro de 2026.

Renascido para 2026 com design ‘afinado’ e aerodinâmica mais apurada

O BMW M Hybrid V8, que competirá no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (FIA WEC) e no Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar (série IMSA) vai apresentar um design exterior renovado e otimizações técnicas cruciais. As atualizações aerodinâmicas – sujeitas à homologação final – são fruto de uma análise profunda e dos conhecimentos adquiridos pelos engenheiros durante as participações em corridas anteriores.

A alteração mais notória no BMW M Hybrid V8 será a sua secção dianteira. Um splitter ajustado otimiza o fluxo de ar, enquanto a icónica grelha rim da BMW será ligeiramente mais pequena. Contudo, manterá a sua iluminação de contorno exclusiva BMW Iconic Glow, garantindo que o carro seja um destaque inconfundível mesmo no escuro. Adicionalmente, o BMW M Hybrid V8 receberá novos faróis, complementando a sua estética renovada.

Aerodinâmica otimizada consistência e eficiência melhoradas

As atualizações aerodinâmicas oferecem duas vantagens cruciais para o desempenho do protótipo. Em primeiro lugar, garantem que o BMW M Hybrid V8 tenha um desempenho mais consistente em todos os tipos de traçados. A análise das temporadas anteriores no FIA WEC e na série IMSA revelou pontos fortes e fracos, e estas atualizações visam eliminar precisamente essas fragilidades. Em segundo lugar, o fluxo de ar revisto em torno do carro melhora significativamente a eficiência do sistema de arrefecimento, um fator vital em corridas de resistência.

O desenvolvimento destas melhorias aerodinâmicas, desde os cálculos CFD (Dinâmica de Fluidos Computacional) até ao fabrico das peças, foi realizado em estreita colaboração entre os engenheiros da BMW M Motorsport e o parceiro de chassis Dallara.

Testes e estreia agendada para Daytona 2026

Após sessões de testes privados realizadas nas últimas semanas, o BMW M Hybrid V8 fará a sua primeira aparição pública imediatamente após a corrida FIA WEC Lone Star Le Mans em Austin, durante um teste conjunto no Circuito das Américas. Sujeito à homologação final, a sua primeira corrida oficial será um dos eventos mais emblemáticos do calendário as 24 Horas de Daytona, no final de janeiro de 2026.

Andreas Roos, Diretor da BMW M Motorsport, expressou confiança nas alterações Com estas atualizações, estamos a responder aos conhecimentos adquiridos nas nossas anteriores participações em corridas. Após os testes que já realizámos, estamos confiantes de que as alterações no BMW M Hybrid V8 nos permitirão competir de forma mais consistente na frente, em todos os tipos de pistas, dando mais um passo rumo ao topo. Um grande obrigado a todos os envolvidos pelo seu trabalho árduo.