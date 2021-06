Velocidade: BMW avalia opções pós- Fórmula E | AutoSport

As opções da marca germânica podem passar por um programa de LMDh e pelo campeonato FIA GT eléctrico (eGT). Quem avançou com estas hipóteses foi Markus Flasch que está à frente do departamento de desporto motorizado da marca.

O homem forte da BMW afirmou que estão muito interessados no recentemente anunciado campeonato elétrico de GT’s da FIA, mas que não vão fazer “força apenas por ser elétrico, terá de fazer sentido para os fãs”. Depois de 2021 a BMW deixa de estar presente da Fórmula E.

Existem também rumores fortes, que brevemente será anunciado pela Audi e Cadillac programas LMDh, podendo competir no WEC e IMSA.