BMW anunciou pilotos para o WEC | AutoSport

A BMW anunciou hoje os nomes dos seus pilotos para a categoria Hypercar do WEC – Mundial de Resistência em 2024. Dries Vanthoor (BEL) e Sheldon van der Linde (RSA) já tinham sido confirmados, juntando-se agora Raffaele Marciello (SUI), Marco Wittmann (GER), Robin Frijns (NED) e René Rast (GER) nos dois BMW M Hybrid V8 da BMW M Team WRT.



Vanthoor vai alternar ao volante do BMW M Hybrid V8 #15 com o recém-chegado Marciello e Wittmann da BMW M Motorsport. Van der Linde partilhará as tarefas de condução no BMW M Hybrid V8 #20 com Frijns e Rast.

Para Andreas Roos (Diretor da BMW M Motorsport): “Vamos competir na época de 2024 do WEC com uma equipa muito forte, pilotos de alto nível na classe Hypercar. Combinámos a excelência de condução com a experiência nos dois BMW M Hybrid V8 – por um lado, a experiência com o nosso carro LMDh e, por outro, a experiência das séries de corridas e de Le Mans em particular. Tal como Sheldon van der Linde, Marco Wittmann já conduziu o BMW M Hybrid V8 na IMSA. Todos os outros pilotos – incluindo o nosso recém-chegado Raffaele Marciello – já testaram o carro e continuarão a fazê-lo intensivamente nos próximos meses.”

Segundo Vincent Vosse (Chefe de Equipa da BMW M Team WRT): “Com o nosso line up de pilotos na classe Hypercar, temos uma espécie de equipa de sonho. Trabalhámos com Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor, Robin Frijns e também com René Rast durante muitos anos e conhecemo-los muito bem. Marco Wittmann e Raffaele Marciello são novos para nós, mas os primeiros testes correram muito bem. Agora, nós, enquanto equipa, vamos estar sob muita pressão, porque com estes pilotos não nos falta velocidade no cockpit.”

Para Raffaele Marciello (#15 BMW M Hybrid V8): “Estou realmente ansioso por enfrentar este grande desafio. Lutar por vitórias em corridas e títulos no WEC, com tantos grandes construtores, é exatamente o desafio que eu esperava. Tendo sido adversários na pista durante anos, é fantástico conduzir agora ao lado de Dries Vanthoor. E ter uma lenda da BMW M Motorsport como Marco Wittmann do nosso lado é fantástico. Espero aprender com os dois”.

Marco Wittmann (#15 BMW M Hybrid V8): “É um prazer e uma honra para mim fazer parte da equipa do WEC. Tendo já conduzido o BMW M Hybrid V8 em algumas corridas na série IMSA, estou extremamente entusiasmado com a classe Hypercar no FIA WEC. Há muito entusiasmo genuíno em torno desta classe em 2024, com tantos fabricantes e pilotos de topo. É fantástico fazer parte dela. O desafio é enorme, mas acredito que estamos muito bem posicionados com o BMW M Hybrid V8, a BMW M Team WRT, os engenheiros da BMW M Motorsport e os meus extremamente rápidos companheiros de equipa. As 24 Horas de Le Mans sempre estiveram na minha lista de desejos. Conduzir na classe de topo em 2024 e, com sorte, lutar pela vitória, é um sonho tornado realidade.”

Robin Frijns (#20 BMW M Hybrid V8): “Trabalhei com muito sucesso com a BMW M Team WRT durante muitos anos. Ganhei experiência na classe LMP2 do FIA WEC – sempre com o objetivo de começar na classe Hypercar. Agora tenho essa oportunidade com a BMW M Motorsport e estou absolutamente entusiasmado.

Todos estão a trabalhar arduamente no projeto para garantir que temos uma boa base no início da época, sobre a qual podemos construir e, esperamos, conseguir alguns pódios. Obviamente, estou particularmente ansioso pelo mega evento de Le Mans. Os meus companheiros de equipa, René e Sheldon, são ambos excelentes rapazes que conheço bem do DTM. Estou a conduzir ao lado de dois campeões – o que é que pode correr mal?”

René Rast (#20 BMW M Hybrid V8): “Conduzir para a BMW M Motorsport na classe Hypercar é o início de um novo capítulo para mim. No passado, conduzi para a Audi em algumas corridas individuais na classe de topo do FIA WEC, mas nunca numa época completa. Depois disso, corri na classe LMP2. É fantástico fazer agora parte de uma nova era dourada das corridas de resistência. Estou muito ansioso pelo desafio e acredito que seremos competitivos com a BMW M Team WRT, a equipa de engenheiros da BMW M Motorsport e o grupo de pilotos que temos.”