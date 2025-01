Bernardo Sousa ruma ao FIA WEC com a Proton Compétition

Bernardo Sousa prepara-se para dar um novo e emocionante passo na sua carreira ao competir na 13ª temporada do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) em 2025. O piloto madeirense alinhará na categoria LMGT3 ao volante do novíssimo Ford Mustang GT3 da Proton Competition, e já tem estreia marcada para 28 de fevereiro no Qatar. A oportunidade surgiu após uma boa performance no Rookie Test no Circuito Internacional de Sakhir, no Bahrein, onde o madeirense demonstrou o seu talento ao ponto de garantir um lugar na equipa alemã,para a temporada completa: “Este é um passo muito importante na minha carreira e uma oportunidade única para demonstrar o meu talento num campeonato de referência mundial.

Estou muito entusiasmado por participar naquela que é uma das corridas mais icónicas do mundo, a 24h Le Mans. Quero agradecer à Proton Compétition pela confiança depositada em mim e aos fãs pelo apoio incondicional. Estou determinado a dar o meu melhor para alcançar grandes resultados e representar Portugal ao mais alto nível, ao longo da temporada”, refere Bernardo Sousa.

Com uma carreira que começou no karting em 1999, Bernardo Sousa rapidamente se destacou no automobilismo, competindo tanto a nível nacional como internacional. Em 2005, abraçou a paixão pelos ralis, uma disciplina com forte tradição na sua terra natal, tornando-se um nome de referência na modalidade. A sua internacionalização em 2008 trouxe algumas vitórias e prestações marcantes, consolidando o seu estatuto como um dos melhores pilotos portugueses da sua geração.

Agora, Bernardo Sousa embarca numa nova aventura, desta vez no mundo da resistência, onde a estratégia, a consistência e a velocidade ao longo de corridas de longa duração serão os seus maiores desafios. Com o Mustang GT3 e a Proton Compétition, o piloto português tem tudo para deixar a sua marca no WEC. A contagem decrescente já começou e o Qatar será apenas o primeiro capítulo desta nova jornada!

Calendário:

8 de fevereiro – Qatar 1812Km (QAT)

20 de abril – 6 Hours of Imola (ITA)

10 de maio – 6 Hours of Spa-Francorchamps (BEL)

14/15 de junho – 24 Hours of Le Mans (FRA)

13 de julho – Rolex 6 Hours of São Paulo (BRA)

7 de setembro – Lone Star Le Mans (USA)

28 setembro – 6 Hours of Fuji (JPN)

8 novembro – Bapco Energies 8 Hours of Bahrain (BAH)