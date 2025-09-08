Bernardo Sousa eleito ‘Piloto do Dia’ no FIA WEC
O piloto português Bernardo Sousa foi a figura em destaque no último fim de semana, no Circuit of the Americas (COTA), em Austin, durante a ronda do Campeonato Mundial de Resistência (FIA WEC). Além de uma sólida performance em pista com a Proton Competition, Bernardo Sousa foi distinguido com o prestigiado troféu de “Piloto do Dia”, um reconhecimento atribuído pelos fãs ao atleta que mais se evidenciou ao longo da prova.
A bordo do Ford Mustang GT3 #77, e em parceria com Ben Tuck e Ben Barker, Bernardo Sousa assinou uma exibição notável sob condições meteorológicas extremas e altamente variáveis. O traçado de Austin enfrentou chuva intensa, múltiplos períodos de safety car e interrupções por bandeira vermelha, exigindo dos pilotos uma capacidade de adaptação e resiliência excecionais.
Durante a corrida, o piloto madeirense protagonizou um dos momentos mais marcantes ao realizar uma ultrapassagem decisiva ao Corvette da TF Sport, assumindo a liderança provisória da categoria LMGT3. Este feito demonstrou não só a sua frieza e talento, mas também a sua grande capacidade de adaptação num circuito particularmente exigente e em constante mudança.
O reconhecimento dos fãs e o desafio estratégico
Apesar de a equipa ter terminado em 6.º lugar da classe, na sequência de uma decisão estratégica tardia de manter pneus de chuva num circuito que já se encontrava em processo de secagem, a prestação de Bernardo Sousa não passou despercebida. O público internacional do WEC distinguiu-o com o prémio de “Piloto do Dia”, sublinhando a sua crescente afirmação na competição mundial de resistência.
Segundo Bernardo Sousa, “Foi um fim de semana inesquecível. Estivemos muito perto de lutar pela vitória, mas as decisões estratégicas acabaram por nos afastar do pódio. No entanto, receber o troféu de Piloto do Dia é uma honra imensa, pois mostra o apoio e reconhecimento dos fãs, que para mim têm um valor enorme.”
Com este resultado, Bernardo Sousa e os seus colegas de equipa somaram pontos importantes que os mantêm na luta pela classificação do campeonato LMGT3. A sua capacidade de se destacar em condições adversas e de cativar o público, mesmo quando o resultado final da equipa não reflete totalmente o potencial demonstrado, solidifica a sua posição como um talento a ter em conta no panorama do desporto motorizado internacional. O reconhecimento dos fãs não só valida o seu esforço, mas também serve de motivação para as próximas etapas deste desafiante campeonato.
