Audi R8 de 2002 vai fazer a sua estreia… no mundo digital
A Audi Tradition vai ter uma forte presença na Gamescom deste ano, em Colónia, ao mostrar o seu icónico Audi R8, vencedor de Le Mans em 2002. O carro de corrida de 610 cavalos estará em exposição no stand da GIANTS Software de 20 a 24 de agosto, antes da sua estreia digital no Project Motor Racing, com lançamento previsto para 25 de novembro.
O novo título, desenvolvido pela Straight4 Studios e publicado pela GIANTS Software, permitirá aos jogadores assumir virtualmente o volante do lendário Audi R8. Kai Mensing, responsável pelas licenças da Audi Tradition, salientou o crescente realismo das simulações de corrida e a emoção de dar vida à história do automobilismo. Os participantes não só poderão ver o carro original de perto, mas também experimentar o Project Motor Racing.
Um marco na história da Audi e de Le Mans
A Audi participou pela primeira vez nas 24 Horas de Le Mans em 1999. Realizada desde 1923, esta clássica prova de resistência é considerada uma das mais desafiantes e prestigiadas do mundo. O Audi R8R provou o seu potencial vencedor logo na sua estreia, terminando em terceiro e quarto lugar em 1999, o que constituiu uma forte afirmação.
No ano seguinte, a Audi comemorou um espetacular 1-2-3, garantindo as três primeiras posições. Em 2001, o título foi defendido. Em 2002, a Audi voltou a Le Mans com o objetivo de conquistar um hat trick. Apenas alguns fabricantes conseguiram vencer Le Mans três vezes consecutivas – e na tarde de 16 de junho de 2002, a Audi juntou-se a esse grupo de elite com mais uma brilhante conquista do pódio, com Frank Biela, Tom Kristensen e Emanuele Pirro.
|Especificação
|Detalhes
|Motor
|Motor V8 FSI, 4 válvulas por cilindro
|Cilindrada
|3.600 cc
|Potência
|610 PS (448 kW)
|Torque
|Mais de 700 Nm
|Dimensões (C/L/A)
|4.650 / 2.000 / 1.080 mm
|Peso
|900 kg
