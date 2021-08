Audi deve ter programa oficial único no WEC | AutoSport

Contrariamente ao que se pensava, a Audi deve apenas apresentar um programa oficial de resistência, no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, tendo deixado cair o projeto LMDh no SportsCar Championship sancionado pela IMSA, segundo Marshall Pruett da publicação Racer.

Segundo a mesma fonte, teriam existido conversações, bastante avançadas, com uma equipa norte-americana que serviria de parceiro à Audi para competir no campeonato de resistência da IMSA. Terá sido a marca alemã a quebrar as negociações.

Como tal, a Audi deve competir a nível oficial apenas no WEC e para isso deverá já ter contratado Felipe Nasr, piloto brasileiro, vencedor do campeonato da IMSA em 2018.