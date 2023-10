Aston Martin de volta às corridas de resistência e a Le Mans, com o Valkyrie | AutoSport

É oficial, o Aston Martin Valkyrie vai competir pela vitória absoluta nas 24h de Le Mans a partir de 2025, algo há muito esperado. O regresso foi anunciado pela primeira vez em 2019, apontando para 2021, mas com as alterações aos regulamentos dos Hypercar e a mudança de foco da Aston Martin para a Fórmula 1 foi adiado. Agora, numa parceria com a equipa Heart of Racing, o projeto Valkyrie Le Mans ressurge e a Aston Martin anunciou que, a partir de 2025, haverá pelo menos um protótipo Valkyrie a competir tanto no WEC como logicamente nas 24 Horas de Le Mans e ainda na IMSA.

Le Mans. Daytona. Sebring. O hypercar da Aston Martin vai marcar presença em três dos mais prestigiados eventos do desporto automóvel: “O desempenho é a força vital de tudo o que fazemos na Aston Martin, e o desporto automóvel é a expressão máxima desta procura de excelência”, afirmou Lawrence Stroll, Presidente da Aston Martin.

“Temos estado presentes em Le Mans desde os primeiros dias e, através desses gloriosos esforços, conseguimos vencer Le Mans em 1959 e a nossa classe 19 vezes ao longo dos últimos 95 anos. Agora regressamos ao local desses primeiros triunfos com o objetivo de escrever uma nova história com um protótipo de corrida inspirado no automóvel de produção mais rápido que a Aston Martin alguma vez construiu.”

O Valkyrie vai ser o primeiro hipercarro, inspirado num automóvel de estrada, a competir simultaneamente nas duas séries mais prestigiadas das corridas de resistência, WEC e IMSA. Paralelamente, a Aston Martin definiu o programa de desportos motorizados para 2024 e confirma os novos concorrentes GT3 e GT4 homologados pela Aston Martin Racing.

A marca britânica deverá ser o único construtor presente em todas as formas de corridas de resistência globais e na Fórmula 1 em 2025.