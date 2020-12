Aston Martin acaba com programa GTE Pro no WEC

A Aston Martin terminou com o seu programa no GTE Pro, e não vai defender os seus títulos de pilotos e fabricantes do WEC em 2021. Esta saída da Aston Martin surge na sequência do que já fizeram a Ford e BMW no final da temporada 2018/19, numa altura que existia uma grelha de 10 carros nos GTE Pro. A Porsche já anunciou que se mantém na competição em 2021, enquanto a Ferrari pretende manter-se através da AF Corse.

A Aston Martin pretende “mudar o foco estratégico do seu programa Vantage GT para se concentrar nas operações dos clientes”, lê-se no comunicado da marca. Esta mudança depois da aquisição da marca por um conjunto de empresários liderados por Lawrence Stroll, no início de 2020 e a prevista entrada da marca na Fórmula 1 em 2021. Ao mesmo tempo que anuncia a sua retirada da GTE Pro, a Aston Martin revela também que estendeu o seu acordo com a Prodrive para construir e vender os seus carros nas categorias GTE, GT3 e GT4 revelando ser um “acordo novo e revisto, de vários anos”. Pilotos como Nicki Thiim, Marco Sorensen, Maxime Martin, Alex Lynn e Harry Tincknell têm agora que procurar alternativas.