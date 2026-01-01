As mais lidas de 2025: Notícia AutoSport: Félix da Costa troca Porsche por Jaguar na Fórmula E (está também confirmado no WEC, num Hypercar!)
Era uma das notícias mais aguardadas pelos adeptos portugueses: António Félix da Costa confirmava um novo ciclo na carreira, ao deixar a Porsche para assinar um contrato plurianual com a Jaguar na Fórmula E e com a Alpine no Mundial de Resistência, passando a dispor de um programa internacional de topo em duas frentes. O português substituiu Nick Cassidy na Jaguar – o neozelandês rumou à Citroën Racing, sucessora da Maserati – e preparava também o regresso a tempo inteiro ao WEC com a marca francesa, depois de ter sido campeão de LMP2 em 2022 e vencedor da categoria nas 24 Horas de Le Mans nesse mesmo ano.
Era o regresso a um programa duplo para o piloto de Cascais, um desejo que sempre assumiu, mesmo quando a Porsche lhe fechou a porta. Agora, de regresso ao WEC e novamente numa estrutura de topo da Fórmula E, AFC segue em busca dos títulos.
Leia a notícia completa AQUI: https://www.autosport.pt/velocidade/formula-e/noticia-autosport-felix-da-costa-troca-porsche-por-jaguar-na-formula-e-esta-tambem-confirmado-no-wec-num-hypercar/
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI