As mais lidas de 2025: Notícia AutoSport: Félix da Costa troca Porsche por Jaguar na Fórmula E (está também confirmado no WEC, num Hypercar!)

Era uma das notícias mais aguardadas pelos adeptos portugueses: António Félix da Costa confirmava um novo ciclo na carreira, ao deixar a Porsche para assinar um contrato plurianual com a Jaguar na Fórmula E e com a Alpine no Mundial de Resistência, passando a dispor de um programa internacional de topo em duas frentes. O português substituiu Nick Cassidy na Jaguar – o neozelandês rumou à Citroën Racing, sucessora da Maserati – e preparava também o regresso a tempo inteiro ao WEC com a marca francesa, depois de ter sido campeão de LMP2 em 2022 e vencedor da categoria nas 24 Horas de Le Mans nesse mesmo ano.

Era o regresso a um programa duplo para o piloto de Cascais, um desejo que sempre assumiu, mesmo quando a Porsche lhe fechou a porta. Agora, de regresso ao WEC e novamente numa estrutura de topo da Fórmula E, AFC segue em busca dos títulos.

