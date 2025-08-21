As mais lidas de 2025: Félix da Costa “a Porsche recusou-me um lugar em Le Mans”

António Félix da Costa estava em Miami para a quinta ronda da temporada 11 da Fórmula E, competindo com o 9XX Electric da Porsche. O piloto português era terceiro no campeonato, com 39 pontos, e ambicionava vencer o ePrix.

Paralelamente, o piloto já tinha anunciado o regresso às 24 Horas de Le Mans, competindo em LMP2 pela AF Corse, ao lado de François Perrodo e Matthieu Vaxivière. Félix da Costa explicou que a opção pela LMP2 surgiu após a Porsche não aprovar a sua candidatura para participar em Hypercar com a Penske Motorsport, deixando-o frustrado, mas satisfeito com a oportunidade de lutar pela vitória com a AF Corse, que já venceu provas importantes em 2024 e 2025.

A passagem de Félix da Costa em Le Mans não foi a mais feliz, terminando a prova em nono, numa prova onde a equipa teve dificuldade nas afinações do carro. O português está de saída da Porsche e deve rumar à Jaguar, procurando também um programa a tempo inteiro no WEC.

Link para a notícia completa AQUI