As mais lidas de 2025: Bernardo Sousa ruma ao FIA WEC com a Proton Compétition
Bernardo Sousa deu um passo importante na sua carreira. Depois de um 2024 na velocidade ibérica, deu o salto para a resistência, conseguindo vaga para 13.ª temporada do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) em 2025, integrando a equipa Proton Competition na categoria LMGT3 ao volante do novíssimo Ford Mustang GT3.
Esta oportunidade surgiu após o piloto madeirense se destacar no Rookie Test realizado no Circuito Internacional de Sakhir, no Bahrein, onde impressionou a equipa alemã com o seu talento e consistência.
Sousa, que iniciou a carreira no karting em 1999 e passou pelos ralis com destaque nacional e internacional, incluindo participações internacionais desde 2008, assumia o desafio da resistência, onde a estratégia, a consistência e a velocidade em corridas longas serão determinantes. O piloto português mostrou entusiasmo pela participação nas 24 Horas de Le Mans, destacando a confiança da Proton Competition e o apoio dos fãs. Desde então tem-se destacado com bons resultados e boas prestações, uma aposta claramente ganha por parte do piloto e da sua equipa.
