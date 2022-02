As cores de António Félix da Costa no WEC | AutoSport

A JOTA Sport revelou hoje a nova pintura para a época que se avizinha do campeonato do mundo de resistência (WEC) da FIA. António Félix da Costa continua a ser um dos 3 pilotos da tripulação do carro #38 da equipa, juntamente com Will Stevens e Roberto Gonzalez, na classe LMP2.

A equipa terá dois Oreca 07 na grelha, que apresentam um esquema com um verde muito mais claro que em 2021. As diferenças na pintura entre o #28 (Jonathan Aberdein, Ed Jones e Oliver Rasmussen) e o carro #38 estão na asa traseira e nos espelhos retrovisores. O carro do piloto português terá espelhos e a extremidade da asa traseira pintado de verde, enquanto o #28 serão estes elementos pintados de vermelho.

Em 2021, António Félix da Costa terminou no 3º lugar da classificação dos pilotos da classe LMP2. A primeira prova do WEC realiza-se a 18 de março em Sebring, mas antes tem lugar o Prólogo (12 e 13 de março) no mesmo traçado norte-americano.