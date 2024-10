As contas do WEC: Porsche lidera dois campeonatos, mas…

O WEC, Campeonato do Mundo de Resistência chega ao fim com uma luta pelo título no Bahrein. Com seis vencedores diferentes nos Hypercar até agora, é a consistência da Porsche Penske Motorsport – com André Lotterer, Kévin Estre e Laurens Vanthoor que os coloca perto do título. A equipa do Porsche 963 #6 é a única que triunfou mais do que uma vez este ano, e chegam ao Bahrein com 35 pontos de vantagem sobre os seus rivais mais próximos na luta pelo título – com 39 ainda em jogo pelo que apenas um oitavo lugar este fim de semana chega para selar o título, mas com a corrida do Bahrein a valer mais 50% isso significa que as margens podem ser mais facilmente recuperadas.

Há muito mais equilíbrio na tabela de construtores, onde a Porsche lidera a Toyota por dez pontos, com a Ferrari a 17 pontos de distância.

CLIQUE AQUI para as restantes classificações