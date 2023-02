Apresentada a pintura do Garage 56 para o centenário das 24 Horas de Le Mans | AutoSport

A NASCAR desvendou oficialmente a nova geração do Chevrolet Camaro ZL1, e a decoração com que o modelo competirá quando inscrito enquanto Garage 56 na edição do Centenário das 24 Horas de Le Mans. Espera-se que, nas próximas semanas, a inscrição do projeto Garage 56 seja aprovada pelo Automobile Club de l’Ouest (ACO).

O Garage 56 está reservado, enquanto categoria única, a tecnologia inovadora. Tal permite aos organizadores de Le Mans exibirem criatividade, ao permitirem que um projeto pensado para o futuro compita juntamente com a diversificada grelha de protótipos e GT. Para 2023, a NASCAR colabora com Hendrick Motorsports, Chevrolet e a Goodyear no desenvolvimento do Chevrolet Camaro ZL1, que combina a equipa, o fabricante e o pneu com mais vitórias nos 75 anos de história da NASCAR, por forma a competir na clássica da resistência francesa nos dias 10 e 11 de junho.

Os sistemas e componentes do Chevrolet Camaro ZL1 mantêm-se praticamente inalterados face aos do carro de corridas Next Gen que compete na NASCAR Cup Series. Entre as alterações efetuadas, para preparar o carro para uma corrida de resistência, encontram-se os pneus Goodyear Eagle especificamente concebidos para os desafios de correr nas 24 Horas de Le Mans.

“Desde o início deste projeto, era importante para nós que o carro que levássemos a Le Mans fosse um verdadeiro stock car da NASCAR”, referiu Jim France, Presidente e CEO da NASCAR. “Ainda que tenham existido alguns ajustes, para permitir ao carro competir numa corrida de resistência de 24 horas, os adeptos, em Le Mans, irão desfrutar de uma experiência NASCAR completa e absoluta”.

Os testes em pista do projeto começaram em agosto passado, em Road Atlanta (EUA), com Mike Rockenfeller, duas vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans, a quem se juntará, atrás do volante, o sete vezes campeão da NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson, e o Campeão do Mundo de F1 de 2009, Jenson Button no centésimo aniversário, que se avizinha, da célebre corrida de resistência. No total, o carro de testes, e a sua anterior versão, cumpriram mais de 5800 km, em seis testes distintos nos Estados Unidos da América (Road Atlanta, Virginia International Raceway, Goodyear Proving Grounds, Carolina Motorsports Park, Sebring International Raceway e Daytona International Speedway).