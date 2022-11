António Félix da Costa: novidades do WEC 2023 mais perto | AutoSport

António Félix da Costa é o novo piloto da TAG Heuer Porsche no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E para 2023, no mesmo ano em que o construtor alemão vai colocar em pista o novo LMDh no Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC) em parceria com a equipa JOTA – existem algumas notícias que dão conta de mais algumas privadas virem a competir no WEC e no campeonato norte-americano do IMSA com protótipos da Porsche – a mesma que o piloto luso representa esta temporada na classe LMP2.

Ainda sem confirmação sobre o alinhamento de pilotos que estarão aos comandos dos Porsche LMDh 963, António Félix da Costa explicou ao AutoSport que o seu desejo é ser um dos escolhidos para pilotar na classe rainha do WEC com a máquina germânica.

“A ideia da equipa, e também minha, é a de estarmos juntos para o ano. Eu dava um tiro no pé se a JOTA e a Porsche unissem forças e eu não estivesse presente”. afirmou Félix da Costa durante a apresentação do novo monolugar da Porsche da Gen3 para a Fórmula E. “Os meus chefes aqui na Porsche sabem que esse é o meu desejo, a Jota sabe-o também, eles partilham da mesma intenção, de me terem lá, por isso acredito que tudo possa vir a alinhar-se”.

O piloto luso realçou a importância dos calendários do WEC e da Fórmula E não entrarem em conflito, permitindo-lhe, assim como a outros seus colegas de profissão, continuar a competir em ambos os campeonatos mundiais da FIA. “Talvez este fim de semana do Bahrein possamos ter as últimas respostas sobre calendários, horários e tudo o que possa eventualmente influenciar na conjugação de datas, eu estou a fazer muita força para que isso aconteça, como disse, não sou o único, somos sete ou oito pilotos, que queremos fazer os dois campeonatos, por isso espero que se possa alinhar e se possa anunciar em breve”.

Assim, António Félix da Costa continua à espera que haja avanços e decisões na ligação Porsche/JOTA para poder vir a competir no WEC, agora passando para a classe maior do campeonato, numa altura em que está na discussão pelo título esta temporada em LMP2 com a mesma equipa.