António Félix da Costa eleito pela Forbes Portugal como uma das personalidades de 2022 | AutoSport

A revista Forbes Portugal elegeu o piloto António Félix da Costa como uma das 22 personalidades que marcaram o ano, destacando-o na capa da edição de dezembro/janeiro, estando ao lado de Carlos Tavares, o empresário português que ocupa o cargo de diretor executivo da Stellantis, Paddy Cosgrove, fundador e CEO da Web Summit, Marcelino Sambé, bailarino clássico, e Christine Ourmières-Widener, atual CEO da TAP. A publicação do mundo dos negócios e da economia distinguiu o automobilismo e a indústria automóvel como marcos do ano que termina em breve.

Recordamos que António Félix da Costa voltou a ter um ano em cheio, com a conquista do título mundial de resistência da FIA na classe LMP2, além de ter trocado a DS no segundo campeonato do Mundo que disputa, a Fórmula E, pela Porsche para estrear a nova geração de monolugares totalmente elétricos. Um passo importante na carreira do piloto luso nessa competição. No WEC, António Félix da Costa pode-se manter na JOTA em 2023, desta feita na classe rainha Hypercar como equipa cliente da Porsche competindo com o novo LMDh germânico, o 963.