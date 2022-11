António Félix da Costa é campeão do Mundo de LMP2: “há alguns anos que andava atrás deste resultado” (vídeo)

António Félix da Costa é Campeão do Mundo de Endurance 2022. Depois da vitória nas 24 horas de Le Mans, Félix da Costa terminou hoje em terceiro as 8 horas do Bahrein, garantindo o título Mundial de Endurance FIA WEC, na categoria LMP2. Mais um grande feito para o currículo do piloto Português e mais um momento histórico para o automobilismo Internacional.