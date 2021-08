Álvaro Parente na pole dos GTE Pro em Le Mans: “capazes de bater as equipas de fábrica” | AutoSport

Álvaro Parente e os seus colegas de equipa arrancarão para a 89º edição das 24 Horas de Le Mans da pole-position da classe GTE Pro, tendo a formação da HubAuto Racing batido as estruturas oficiais.

A equipa de Taiwan tinha assumido como grande desígnio a corrida que terá o seu início amanhã 15h00, Hora de Lisboa, mas claro que não enjeitaria qualquer possibilidade para assegurar um bom lugar na grelha de partida.

Depois de ter conseguido assegurar um lugar na Hyperpole durante a qualificação de quarta-feira, com o quinto registo (apenas os seis mais rápidos de cada uma das classes passa à decisão final da qualificação) os homens do Porsche 911 RSR número setenta e dois estavam entusiasmados com o facto de terem batido dois carros oficiais.

Porém, o melhor estaria ainda por vir. Numa excelente volta no início de noite de quinta-feira, Dries Vanthoor conseguiu assegurar um bom tempo, que permitiu à formação da HubAuto Racing bater todas as equipas de fábrica e conquistar a pole-position da classe GTE Pro.

“Foi uma excelente prestação do Dries. A equipa esteve muito bem e conseguimos trabalhar de modo a ter um carro muito competitivo em modo de qualificação. Fomos capazes de bater as equipas de fábrica. É um feito e devemos todos estar orgulhosos disso”, sublinhou Álvaro Parente.

Apesar do extraordinário resultado na qualificação, o foco da HubAuto Racing é a corrida que, com as suas vinte e quatro horas de duração, promete muitos desafios. O português está confiante, mas admite que será muito difícil continuar a bater o pé às equipas de fábrica. “Para a prova o mais importante é sermos rápidos e consistentes, mantendo uma boa gestão de pneus. O carro estava muito bom para uma volta, mas falta-nos ainda melhorar um pouco para corrida para podermos estar na luta pelas posições do pódio. Não será fácil, mas vamos dar o nosso melhor e vamos ver onde estamos na tarde de domingo”, concluiu Álvaro Parente.

A corrida de amanhã tem o seu início às 15h00, Hora de Lisboa, e pode ser seguida em directo através dos canais do Eurosport.