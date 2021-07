Álvaro Parente em Le Mans | AutoSport

Álvaro Parente regressa este ano às 24 Horas de Le Mans, a mais importante competição de resistência do automobilismo, integrado na equipa HubAuto Racing, que terá um Porsche 991 RSR inscrito na classe GTE Pro.



O português, que já venceu provas de endurance como é o caso das 12 Horas de Bathurst, não é um estreante na mítica prova de La Sarthe, tendo já duas participações no seu currículo – 2014 e 2017 – o que lhe permite reconhecer a sua importância e a seletividade do traçado francês.



Tendo isto em mente, foi com naturalidade que aceitou o convite da HubAuto Racing, uma equipa com sede em Taiwan que se estreou o ano passado nas 24 Horas de Le Mans, tendo ainda profunda experiência nas provas de resistência de carros de GT. “Já há algum tempo que tinha o interesse de competir com a HubAuto Racing e tivemos contactos em diversas ocasiões. No entanto, até agora havia sempre coincidências de data com outros compromissos. Assim que a equipa me informou que tinha uma inscrição GTE Pro para as 24 Horas de Le Mans deste que queria estar envolvido. Desta feita, não tínhamos coincidências de datas com outros compromissos”, sublinhou Álvaro Parente visivelmente sorridente.



O Campeão da Fórmula 3 Britânica de 2005 terá como colegas de equipa Nick Cassidy e Dries Vanthoor, dois pilotos rápidos e consistentes, habituados também as grandes corridas de resistência. Com este conjunto de nomes aos comandos do Porsche 991 RSR colocado em pista pela HubAuto Racing as expectativas são elevadas, apesar do trio ter como adversárias as equipas oficiais dos construtores de GT envolvidos na prova.



Álvaro Parente está a par das dificuldades que terá pela frente, mas sublinha o desafio que representa regressar a Le Mans. “Sabemos que estamos envolvidos numa luta fortíssima e contra equipas super-profissionais e com muitos meios. No entanto, temos também os nossos pontos fortes e vamos trabalhar para os explanar em pista. Para se ser bem-sucedido nesta corrida, a mais importante do mundo, tudo tem de correr bem e é necessário evitar contrariedades. É sempre um prazer competir em Le Mans e estou entusiasmadíssimo por lá voltar, algo que pretendia já há alguns anos”, concluiu o Campeão do GT World Challenge de 2016.



A edição deste ano das 24 Horas de Le Mans tem a luz verde no dia 21 de Agosto, iniciando-se o programa oficial no dia 18.