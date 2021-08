Alex Wurz: “Portimão é uma pista muito bonita e traz muito à região” | AutoSport

Alex Wurz, que falou com o AutoSport por altura das 8h de Portimão, é o homem dos sete ofícios, com uma lista extensa de responsabilidades e de projetos em seu nome, que tentamos descortinar:

“Na Toyota sou conselheiro desportivo e embaixador da marca para o WEC. Além de estar nas corridas e nos testes, é minha função cuidar dos pilotos, relações da equipa e por aí em diante. Além disso, tenho também algum contributo a nível técnico e agora com os Hypercars, enfrentamos desafios semelhantes aos que encontramos quando entramos nos LMP1. Como sou uma pessoa muito ligada à parte técnica, sou uma espécie de elo de ligação entre os pilotos e engenheiros e quando os pilotos dão o seu feedback ajudo os engenheiros a perceber o que os pilotos dizem.

Sou também presidente da GPDA, que representa os interesses dos pilotos de F1 na competição, trabalho também para uma televisão austríaca como comentador e para além disso tenho uma empresa que trata de projetar pistas, estamos neste momento a desenhar três grandes pistas e recebemos um pedido para um quarto projeto. Desenhamos muitas pistas de ralicross, infraestruturas de treino para pilotos, para testes, além de infraestruturas de uso militar para forças especiais, embora essas sejam secretas e não podemos publicar. Além de fazermos o desenho dos traçados, tratamos da arquitetura das pistas. É algo que me orgulha muito pois a minha paixão está no design, aspetos visuais e sensações, trazendo o desporto motorizado de uma forma diferente às pessoas, de forma mais próxima do público, quer seja na televisão, quer seja ao vivo.

Daqui por alguns anos veremos pistas feitas de raiz com o nosso trabalho. Já fazemos remodelações de pistas existentes, mas teremos de esperar mais uns anos para termos uma pista nossa no calendário da F1, de forma a poder mostrar um novo caminho e uma nova tendência. O planeamento e construção está a demorar, mas estou muito entusiasmado pelo que aí vem.

É de conhecimento público que a Arábia Saudita quer construir uma pista dedicada e que é a empresa de Alex Wurz que está responsável por esse projeto, um palco que deverá acolher a F1 a médio prazo.

“A minha empresa também se especializou em treino de pilotos, quer para a competição, pois fizemos o FIA Young Academy, mas somos o maior fornecedor em educação para a segurança rodoviária. No Azerbaijão todos os taxistas e condutores de autocarros são certificados pela minha empresa e no Egipto todos os condutores de autocarros também são certificados, e treinados. Na Arábia Saudita estamos a tratar de todos os currículos para os exames de condução e estamos a formar os formadores.”

Com um vasto conhecimento de como uma pista deve ser feita, pedimos obviamente para Wurz avaliar o AIA, que recebeu nota positiva do austríaco:

“Portimão é uma pista muito boa e acordou algumas pessoas para a terceira dimensão das pistas, com as mudanças na elevação, algo que será sempre espetacular para os pilotos e para as pessoas em casa. A forma como a pista está integrada na paisagem é também boa para Portugal, porque mostra ao mundo a paisagem portuguesa. Esta pista está integrada na paisagem portuguesa que também tem mudanças de elevações. Faz parte do caráter desta pista e é por isso que Spa, por exemplo, sempre foi considerada uma grande pista, porque foi construída na natureza sem necessidade de alterar a natureza circundante para poder encaixar a pista. Claro que temos de alterar algumas coisas para termos instalações de segurança, ligações para as transmissões. etc. Mas temos de criar uma sinfonia onde tudo se conjuga e Portimão mostra que isso é possível, embora por vezes seja desafiante. Mas é uma pista linda, que traz também muito à região, porque as corridas trazem sempre retorno financeiro às regiões que as recebem. Por isso é preciso ver as coisas numa perspectiva geral e grandes pistas deixam sempre muito dinheiro às suas regiões para justificar os investimentos feitos.”

Entrevista completa AQUI