Alessandro Pier Guidi: “Ganhámos Le Mans com um carro vermelho” | AutoSport

A Ferrari venceu a edição do centenário das 24 Horas de Le Mans com o 499P conduzido por Alessandro Pier Guidi na última passagem pela linha de meta e que partilhou o carro número 51 com James Calado e Antonio Giovinazzi, percorrendo 342 voltas à pista francesa. O construtor de Maranello conquistou um resultado histórico no seu regresso à categoria máxima do WEC após meio século, com a equipa Ferrari – AF Corse a triunfar na mais famosa corrida de resistência do mundo.

Para o piloto italiano, que foi o escolhido para pilotar o 499P no último turno de condução, afirmou que precisa de “tempo para compreender o que fizemos. Provavelmente, agora, fazemos parte da história da Ferrari, a maior marca do mundo. Como italiano, sonhei em conduzir para esta marca desde a minha infância. Agora é real. Ganhámos Le Mans com um carro vermelho. Não é fácil descrever o que se sente. É uma mistura de emoções”.

Pier Guidi explicou ainda que há muito trabalho por trás do triunfo obtido em Le Mans. “Se pensarmos na quantidade de trabalho que está por detrás desta vitória. Trabalhámos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tentamos dar o nosso melhor, mas todos trabalharam sem parar, os engenheiros e os mecânicos, durante um ano, e o trabalho acabou por compensar. Sabíamos desde o início que a fiabilidade seria um fator chave. O carro era novo e a corrida uma loucura: o tempo estava louco, com muitas zonas lentas e carros de segurança. Mas, no final, Le Mans é sempre assim. É preciso tentar não ter problemas ou, pelo menos, minimizar os erros. Penso que nos saímos bastante bem”, concluiu.

Foto: Ferrari