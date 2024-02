AF Corse revela decoração do terceiro Ferrari 499P o pelotão do WEC | AutoSport

A AF Corse revelou hoje a decoração do seu Ferrari 499P #83 para a próxima temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, a terceira máquina italiana que estará em pista.

A pintura do carro apresenta uma carroçaria predominantemente amarela com acabamentos vermelhos, uma inversão das cores do 499P que é operado em nome da Ferrari AF Corse e que garantiu a vitória na edição centenário das 24 Horas de Le Mans em 2023.

O Ferrari 499P #83 operado só em nome da estrutura AF Corse, será pilotado por Robert Kubica, juntamente com os pilotos da Ferrari Robert Shwartzman e Yifei Ye.

Foto: AF Corse