Acordo entre IMSA, FIA e ACO | AutoSport

Depois de aprovado em Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, as alterações ao regulamento técnico do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) que permitem a convergência de desempenhos entre as novas classes Le Mans Hypercar (LMH) e Le Mans Daytona h (LMDh), a FIA, ACO e IMSA anunciaram agora o acordo que une as categorias a partir de 2023.

Este acordo significa que os protótipos de Le Mans Hypercar poderão competir no Campeonato WeatherTech SportsCar a partir de 2023. O trabalho de convergência realizado pela FIA, a ACO e a IMSA para alinhar os seus regulamentos técnicos visa permitir que carros com diferentes definições técnicas possam competir lado a lado em ambos os lados do Atlântico.

Numa reunião técnica de alto nível que reuniu a FIA, a ACO, a IMSA, e todos os fabricantes oficialmente envolvidos nos programas LMDh e LMH, as partes chegaram a um acordo que visa equilibrar o desempenho destes diferentes tipos de carros (sobretudo o grupo motopropulsor e o conjunto de tração às quatro rodas) para que os carros LMH possam competir no IMSA. A elegibilidade dos LMH exigirá também um acordo comercial individual entre cada fabricante e o IMSA, que respeite os seus regulamentos desportivos.

O objetivo inicial partilhado pela FIA, ACO e IMSA, dando aos construtores a oportunidade de participar com os mesmos carros nas provas de Resistência dos dois lados do Atlântico, será assim alcançado em 2023.