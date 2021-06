8h Portimão WEC: António Félix da Costa em casa | AutoSport

António Félix da Costa corre em “casa” este fim de semana, mais precisamente no Autódromo Internacional do Algarve, nas 8 horas de Portimão, segunda prova da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC). O piloto português ocupa atualmente a 2ª posição do campeonato, depois do 2º lugar conquistado na jornada inaugural, nas 6h de Spa Francorchamps.

Como habitualmente, Félix da Costa fará equipa com Roberto Gonzalez e com Anthony Davidson, ao volante do Oreca #38 da Jota Sport.

É preciso viajar bem ao passado para recordar a última corrida de António Félix da Costa disputada em Portugal, que foi precisamente no Estoril no International GT Open em 2017. É sempre especial para o piloto de Cascais voltar a correr em casa, ainda que infelizmente, sem a presença de público nas bancadas do Autódromo de Portimão: “Sou muito patriota e para mim correr em casa tem um sentimento muito especial, até porque são raras as oportunidades de o fazer. Infelizmente não haverá público, o que é uma pena, mas de qualquer forma é sempre especial correr em Portugal. Vai ser uma corrida muito disputada, com várias equipas fortes e bem intensa, com 8 horas de duração, mas acreditamos que podemos ter uma palavra a dizer na luta pela vitória, é esse o objetivo de toda a equipa e meu em particular. Quero muito ganhar em Portugal e continuar na luta pelo titulo Mundial.“

Félix da Costa atravessa atualmente um grande momento de forma, com três subidas ao pódio nas três últimas corridas disputadas, mais precisamente com um 2º lugar em Spa Francorchamps (FIA WEC), seguido de vitória no mitico GP do Mónaco (Fórmula E), e ainda vitória na corrida de Interlagos da Stock Car Brasil.

Nesta 2ª jornada do Mundial de Resistência em Portimão, estarão trinta e dois carros à partida, com onze carros da categoria LMP2 (onde Félix da Costa se encontra). O piloto português será o único representante luso à partida das 8 horas de Portimão, num fim-de-semana que arranca 6ª feira com uma sessão de treinos livres. No Sábado tem lugar outras duas sessões de treinos livres, seguidas da qualificação, que determinará a grelha para a corrida. Já no Domingo disputa-se a corrida, com duração de 8 horas, com inicio marcado para as 11h00. A corrida terá transmissão televisiva em direto no Eurosport, não na totalidade.