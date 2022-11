8H Bahrein, WEC: Brendon Hartley garante pole position nos Hypercar; portugueses em destaque | AutoSport

Filipe Albuquerque foi o único piloto português em ação durante a sessão de qualificação para a última corrida da temporada do Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC), as 8 Horas do Bahrein. O piloto luso foi o escolhido para completar a qualificação aos comandos do Oreca #22 da United Autosports, alcançando o terceiro melhor tempo na classe, depois de ter passado pela liderança da tabela de tempos antes de Norman Nato, no Oreca #41 da Realteam by WRT (com Rui Andrade na tripulação), ter estabelecido o tempo mais rápido da sessão. O carro #38 da JOTA, que tem António Félix da Costa na tripulação, foi o segundo mais rápido da qualificação, com Will Stevens ao volante e a ficar a 0.137s de Nato. Ou seja, os dois carros dos pilotos portugueses em LMP2 vão arrancar do segundo e do terceiro posto da grelha de partida para a corrida de amanhã. James Allen, piloto do Oreca #45 da Algarve Pro Racing, não foi além do 11º melhor tempo entre os LMP2.

Nos GTE-Am, Ben Keating, companheiro de equipa de Henrique Chaves, foi o segundo mais rápido da sessão, tendo sido batido por Ferrari 488 GTE Evo #85 da Iron Dames, com Sarah Bovy ao volante.

Na classe rainha do WEC, Brendon Hartley no Toyota GR010 HYBRID #8 foi o piloto mais rápido da sessão de qualificação, deixando Paul di Resta no Peugeot 9X8 #93 a 0.810s. Hartley estabeleceu o tempo em 1:46.800s e ganhou um ponto extra para o campeonato. O #93 tinha inicialmente a pole position provisória, mas baixou para segundo depois da volta de Hartley. Di Resta permaneceu à frente do segundo Toyota conduzido por Mike Conway, com o Peugeot #94 de Gustavo Menezes em quarto lugar e o Alpine a fechar as contas da classe Hypercar.

Gianmaria Bruni no Porsche 911 RSR-19 #91 conquistou a última pole position final da classe GTE-Pro, que chega ao fim este ano, numa sessão que viu o líder do campeonato Alessandro Pier Guidi no Ferrari 488 GTE Evo #51 a fazer pião e a terminar a sessão com o quarto tempo.