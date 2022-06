24h Le Mans / WEC, Pierre Fillon: “Não queremos que os fabricantes gastem dinheiro com os GT” | AutoSport

O anúncio do fim da classe GTE para a entrada em cena dos GT3 foi uma das grandes motivos de interesse na conferência de imprensa de antevisão das 24h de Le Mans. Pierre Fillon explicou que a vontade do ACO de cortar nos custos:

“O objectivo é não ter um projecto Le Mans [para cada marca participante] porque não queremos que os fabricantes gastem dinheiro”, explicou ele. “Queremos ter algo diferente”.

O director técnico da ACO, Thierry Bouvet, explicou os motivos da escolha dos GT3:

“Falámos com os gentleman drivers e as equipas porque eles são os utilizadores finais”, explicou ele. Também afirmou que os novos bodykits poderiam ser utilizados como parte do processo de BoP e um meio “para afinar os carros na janela”. Quando lhe foi pedido para explicar a extensão das modificações permitidas, Bouvet respondeu: “Ainda está para ser definido”.