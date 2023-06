24H Le Mans: Várias saídas de pista causadas pela chuva | AutoSport

Depois do acidente de Frederick Lubin que atirou o Oreca nº22 da United Autosports para a box com muitos danos sofridos, começou a chover com bastante intensidade, resultando em várias saídas de pista antes que a direção de corrida colocasse a corrida sob Safety Car.

As equipas optaram por manter os pneus slicks já que não chovia em todo o traçado de Le Mans, mas quando a intensidade aumentou, o Glickenhaus 007 nº709 e o Cadillac V-Series.R nº3 foram os dois carros da classe Hypercar a passarem por alguns problemas. Sem muitos danos nos carros, os pilotos foram capazes de regressar às boxes para trocar de pneus e alguns componentes, mas o Oreca nº31 da Team WRT saiu, na mesma zona, escapando por pouco de embater no Glickenhaus. Também saíram de pista dois GTE-Am com ambos a baterem nas proteções do circuito.

Neste momento, mesmo com a corrida em Safety Car, a pista está muito encharcada em algumas zonas e os pilotos têm de tomar precauções.