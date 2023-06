24H Le Mans, Urs Kuratle (Porsche): objetivo agora é “cruzar a linha de meta sem mais problemas” | AutoSport

A Porsche Penske Motorsport ainda esteve na luta por um lugar no pódio até à 16ª hora da corrida centenário das 24 Horas de Le Mans, mas o Porsche 963 nº 6 saiu de pista ao ultrapassar um carro mais lento e perdeu-se essa oportunidade. O carro irmão nº 5 está atualmente a correr em sexto lugar. Na categoria GTE-Am, as equipas clientes Iron Dames, Project 1 – AO, GR Racing e Proton Competition estão entre os candidatos à vitória.

Pouco antes das 21 horas de sábado, o Porsche 963 nº 75 parou na zona de Têrtre Rouge, quando a bomba de combustível não conseguia acumular pressão suficiente. A tentativa de Mathieu Jaminet de levar o seu carro de volta às boxes não foi bem sucedida. Este facto marcou o fim da corrida para o francês e para os seus companheiros de equipa Nick Tandy, e Felipe Nasr, depois de já o Porsche 963 privado da Hertz Team JOTA ter estado parado na box devido ao acidente de Yifei Ye.

Também o nº 6 sofreu um furo pela segunda vez, relegando o francês Kévin Estre, o belga Laurens Vanthoor e André Lotterer para o décimo primeiro lugar. Ao amanhecer, o trio tinha conseguido recuperar terreno e também aproveitou o azar dos rivais. Apesar de pequenos problemas, às 7 horas da manhã de domingo, o protótipo híbrido estava de volta e novamente a lutar pelo terceiro lugar. No entanto, um problema ao ultrapassar um carro LMP2 resultou numa saída de pista e numa paragem de 42 minutos para reparações.

“A noite e a manhã não foram nada agradáveis para nós”, diz Urs Kuratle, fazendo uma retrospectiva dos incidentes ocorridos durante o segundo terço da corrida. O diretor da Factory Motorsport LMDh acrescentou que “o carro número 75 retirou-se mais cedo, tivemos um defeito no sistema de refrigeração do carro número 5 e o número 6 perdeu muito tempo devido a incidentes. Por isso, estamos fora da corrida pela vitória. É uma pena porque, por vezes, o nosso ritmo foi muito forte. Por vezes, as nossas esperanças de sucesso eram elevadas, mas, infelizmente, esse sonho terminou. Agora, se possível, estamos concentrados em cruzar a linha de meta sem mais problemas.”

O piloto do carro nº5, o melhor classificado da equipa oficial da Porsche neste momento, Dane Cameron promete que a tripulação vai continuar a dar tudo até ao final da corrida, apesar de não estarem nos primeiros lugares da classificação. “Começámos o novo dia um pouco atrasados com o nosso carro número 5. Foi uma pena, mas vamos continuar a lutar. Os meus stints durante a noite correram bastante bem. Não houve mais contratempos. Já não estamos na frente do pelotão na classificação geral, mas isso não nos impede de dar tudo até ao fim”, disse.

